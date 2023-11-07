Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

D-130 kara yolu İzmit istikametinde sürücüleri öğrenilemeyen ciple bir otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde ulaşım sağlanamıyor.