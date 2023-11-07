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07 Kasım 2023 Salı 22:28:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 22:28:00

Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobille cipin çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

D-130 kara yolu İzmit istikametinde sürücüleri öğrenilemeyen ciple bir otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D-130 kara yolu İzmit istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Etiketler : kaza İZMİT KOCAELİ
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