Kocaeli'de terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de, terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK-KCK/PYD/YPG içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları yönünde tespitler bulunan 6 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, M.T, Z.A, F.S, E.O, A.M. ve H.E.İ. gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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