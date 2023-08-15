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15 Ağustos 2023 Salı 18:53:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2023 Salı 18:53:00

Kocaeli'de terör operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Kocaeli'de, terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK-KCK/PYD/YPG içinde faaliyet yürüttükleri ve sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları yönünde tespitler bulunan 6 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, M.T, Z.A, F.S, E.O, A.M. ve H.E.İ. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Etiketler : kocaeli operasyon pkk-kck terör il Emniyet Müdürlüğü
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