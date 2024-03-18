Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada, sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'taki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle sanayi tüpü patladı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, patlama bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 kişinin patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
- DSÖ'den Gazze açıklaması: 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak
- "Ankara fetret devrinden kurtulacak"
- Kandil uzlaşısı gözler önüne serildi! Kazandıktan sonra istifa edip geri dönecekler
- Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 450 adet sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi
- Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 can kaybı
- AK Parti MKYK Üyesi Tarhan: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı hükümsüzdür