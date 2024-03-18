VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DSÖ'den Gazze açıklaması: 1 milyondan fazla kişi risk altında kalacak
"Ankara fetret devrinden kurtulacak"
BM duyurdu: Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i açlıkla karşı karşıya!
Kandil uzlaşısı gözler önüne serildi! Kazandıktan sonra istifa edip geri dönecekler
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 450 adet sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi
İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi'nde birçok gazeteciyi alıkoydu!
18 Mart 2024 Pazartesi 16:14:00 - Güncelleme:18 Mart 2024 Pazartesi 16:14:00

Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sanayi tüpü patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir fabrikada, sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'taki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle sanayi tüpü patladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, patlama bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 kişinin patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Kocaeli Gebze Patlama tüp
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin

Demet Akalın'dan filtreyi abartanlara eleştiri: Allah akıl fikir versin
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX