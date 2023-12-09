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09 Aralık 2023 Cumartesi 05:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 05:30:00

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı

Kaynak: AA-İHA

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangına müdahale sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Barış Mahallesi'nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Etiketler : yangın Gebze itfaiye
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