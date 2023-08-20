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20 Ağustos 2023 Pazar 16:38:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 16:38:00

Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste çarşaflı bir kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli kadın M.D.G'yi (52) gözaltına aldı.

Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : kocaeli otobüs çarşaflı kadın hakaret gözaltı
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