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23 Aralık 2023 Cumartesi 16:35:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 16:35:00

Kocaeli'de fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: AA

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Kocaeli'de fırtına nedeniyle deniz taştı, otomobillerin üzerine ağaç devrildi.

İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz taştı. Dalgaların sahil şeridini aşmasıyla bir bölümü Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı su altında kaldı.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde de fırtına dolayısıyla bir ağaç, park halindeki 3 otomobilin üzerine devrildi.

Belediye ekipleri, otomobillerin üzerindeki ağaç dallarını keserek topladı.

Otomobillerde hasara yol açan ağacın devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, bölgede akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.

Etiketler : Kocaeli fırtına otomobil hasarı deniz taşması
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