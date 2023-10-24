Kocaeli'de aile katliamı! Eşine ve çocuklarına acımadı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşanan aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi. Emekli uzman çavuş ateş açması sonucu 22 yaşındaki oğlu olay yerinde ölürken, ağır yaralanan kendisi ve eşinin de hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Uzman çavuşun ağır yaraladığı kızının ise sağlık durumu ciddiyeti koruyor.

Olay, Donanma Mahallesi 4'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli uzman çavuş Nevzat A. bilinmeyen bir sebepten dolayı silahıyla eşi Züleyha A. ile çocukları Nur Seda A. ve Oğuzhan A.'ya (22) ateş etti. Nevzat A. daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan Nevzat A., Züleyha A. ve kızları Nur Seda A. ağır yaralı olarak çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde Oğuzhan A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Oğuzhan A.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ



Ağır yaralı emekli uzman çavuş Nevzat A. ve eşi Züleyha A.'nın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda ölü sayısı 3'e yükselirken, astsubayın kızı Nur Seda A.'nın sağlık durumu ciddiyeti koruyor.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.