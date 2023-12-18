VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
İsrail Cibaliye'ye saldırdı: En az 100 kişi öldü
36 ilde eş zamanlı “Sibergöz-10” operasyonu
Almanya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Adana Büyükşehir Belediyesine ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet operasyonu
İstanbul'da drift atan sürücüye 20 bin 778 lira ceza
18 Aralık 2023 Pazartesi 07:07:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 07:07:00

Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.V. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler : kocaeli düzensiz göçmen göçmen kaçakçılığı
Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü

Alem Golden Gala'nın üçüncüsü unutulmaz bir geceye dönüştü
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX