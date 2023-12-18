Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçedeki uygulama sırasında durdurulan araçta yapılan aramada, 6 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.V. işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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