Kocaeli'de 4 araç kazaya karıştı: 1 ölü

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde F.A. yönetimindeki otomobil, D.A. idaresindeki otomobil, S.T'nin kullandığı cip ve Yılmaz Yiğiter'in kontrolündeki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Yiğiter ve yanındaki Ö.Ö, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yiğiter, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.