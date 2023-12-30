Kocaeli'de 1 milyon lira değerinde sahte içki ele geçirildi
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1023 şişe sahte içki ele geçirildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mevlana Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1023 şişe sahte içki, bin adet boş alkol şişesi, 4 bin adet sahte bandrol ve bu suçtan elde edildiği anlaşılan 33 bin 160 lira ele geçirildi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
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