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Kocaeli'de 1 milyon lira değerinde sahte içki ele geçirildi
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30 Aralık 2023 Cumartesi 07:13:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 07:13:00

Kocaeli'de 1 milyon lira değerinde sahte içki ele geçirildi

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1023 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mevlana Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1023 şişe sahte içki, bin adet boş alkol şişesi, 4 bin adet sahte bandrol ve bu suçtan elde edildiği anlaşılan 33 bin 160 lira ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : kocaeli sahte içki
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