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Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı
03 Eylül 2023 Pazar 11:45:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 11:45:00

Kocaeli ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Kocaeli ve Yalova çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bugün öğle saatlerine kadar Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : kocaeli yalova yağış sağanak
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