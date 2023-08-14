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14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:45:00

Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak'ta denize girmek yasaklandı

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bazı plajlar, Zonguldak'ta Kapuz plajı, Sakarya'da ise tüm plajlarda olumsuz deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmiyor.

Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle bugün ilçede mavi bayraklı Kerpe, Kovanağzı, Miço, Kumcağız ve Cebeci plajları dışındaki tüm plaj ve koylarda denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da da yoğun dalga ve rip akıntısı nedeniyle bugün denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Zonguldak'ta ise sadece Kapuz plajında rüzgar nedeniyle denize girişler yasaklandı.

RİP AKINTISI

Sahillerde yer alan uyarı levhalarında "Karadeniz'in cilvesi" olarak nitelendirilen rip akıntısı, İstanbul'un Karadeniz kıyısında bulunan batıda Binkılıç'tan doğuda Ağva bölgelerine kadar etkili oluyor.

İstanbul'un sahillerinde görevli cankurtaranların bu yıl 1 Haziran-8 Ağustos tarihleri arasında 3 bin 14 kişiyi boğulmaktan kurtardığı, boğulma vakalarının önemli bir kısmının rip akıntısından kaynaklandığı belirtiliyor.

Profesyonel yüzücüler bile karşı koymakta güçlük çekiyor

Deniz dip yapısının topuk-dalyan-topuk (kum tepeciği-yarık-kum tepeciği) şeklinde olduğu bölgelerde görülen ve sığ sudan derin suya doğru kuvvetlice hareket eden rip akıntısı, rüzgarlı havalarda topuklarda kırılan dalgaların dalyan bölgelerinden geriye doğru hareketi sonucu oluşuyor. Böylece akıntıya kapılanları kıyıdan uzaklaştırıp açığa doğru taşıyor.

Boğulma olayları, açığa doğru çekildiğini fark eden insanların, korku ve panikle çırpınarak kıyıya dönmeye çabalamaları ve yorgun düşerek kendilerini su üzerinde tutamamaları neticesinde gerçekleşiyor.

Profesyonel yüzücülerin bile karşı koyamayacağı güçteki rip akıntısına karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılırken, akıntıya kapılma durumunda kıyıya doğru değil sahile paralel şekilde yüzülmesi gerekiyor.

Etiketler : kocaeli sakarya zonguldak rip akıntısı deniz
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