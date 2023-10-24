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24 Ekim 2023 Salı 17:44:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 17:44:00

Kocaeli merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: AA

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Kocaeli merkezli 2 ilde, terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Örgütte sohbet/toplantılara katıldıkları, tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına maddi destek arayışı içinde oldukları tespit edilen 9 şüphelinin yakalanması için Kocaeli ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çok sayıda doküman ve materyale el konuldu.

Etiketler : KOCAELİ FETÖ OPERASYON
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