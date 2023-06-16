Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayının yılsonunda biteceğini belirtti

Kocaeli'de bir süre önce yapımı tamamlanan Kuruçeşme tramvay hattı, Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın tarafından tanıtıldı. Belli bir noktada vatman koltuğuna oturup tramvayı Kuruçeşme'ye getiren Büyükakın, Şehir Hastanesi tramvayının da yılsonunda biteceğinin müjdesini verdi.

Kocaeli'de bir süre önce yapımı tamamlanan Kuruçeşme tramvay hattını bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın basın mensuplarına tanıttı. Kent meydanından tramvaya binilmesinin ardından son durak olan Kuruçeşme'ye kadar seyahat edildi. Başkan Büyükakın, vatandaşların da içerisinde yer aldığı tramvayda ayakta kaldı. Plajyolu durağına gelindiğinde ise Başkan Büyükakın vatman koltuğuna geçerek Kuruçeşme'ye kadar tramvayı getirdi.

Bu noktada basın mensuplarına da açıklamalarda bulunuldu. Başkan Büyükakın, yılsonuna kadar Şehir Hastanesi tramvayının açılacağının müjdesini verdi, ardından Alikahya Stadyumu'na gidecek tramvay hattı için de çalışmaların Temmuz ayında başlayacağını duyurdu. Öte yandan programa AK Parti Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, siyasi parti temsilcileri, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri de katıldı.

"242 MİLYON TL'Yİ BULAN BİR YATIRIM"



Tramvayın Kuruçeşme etabına dair bilgilendirmelerde bulunan Başkan Büyükakın, "Tramvayımızın bu etabı bir süredir hizmetteydi biliyorsunuz. Aslında burada normal bir tramvay hattı yapılmadı D-100'ün üzerinden 332 metre uzunluğunda bir köprüyle geçildi. Biz bu inşaat esnasında D-100'ün trafiğini hiç durdurmadık. Gece çalıştık. Gece bile trafiği tamamen kesmeden çalıştık. Çok enderdir burada trafiğin durduğu. Geceyi kastediyorum, gündüz zaten durdurulmadı. Dört kilometrelik bir karayolu inşaatı vardı. İki tane çelik köprü inşaatı vardı. Etraftaki peyzaj düzenlemelerine ilişkin çalışmalar vardı. Toplam kamulaştırma harcama beraber 242 milyonu bulan bir yatırım. Ağız hemen söylüyor 240 milyon diye. Son derece basit geliyor. Fakat biliyorsunuz son dört yılda önce pandemi, sonra emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, özellikle enerji maliyetlerindeki, dünya piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle çok zor zamanlar yaşadık. Buna rağmen hiçbir yerde bizim çalışmalarımız durmadı. Hız kesmeden devam etti. Bugün de inşallah bir başka noktada çalışmamızı bitirmiş oluyoruz.

Diğer bir çalışmamız biliyorsunuz Şehir Hastanesi tramvay çalışması. Ulaştırma Bakanlığımız tarafından takibi yapılıyor. Yılsonuna inşallah onun biteceği müjdesini de buradan verebiliriz. 2 kez aksamıştı biliyorsunuz. İhaleye itirazlar nedeniyle yargı kararıyla durdurulmuştu ama en son Ulaştırma Bakanlığı tekrar ihaleyi tamamladı. Yılsonunda inşallah orası da bitecek. Temmuz ayında bu kentin bir başka beklentisi olan Alikahya Stadyumu'na kadar ulaşacak olan Alikahya bölgesinin talebi olan tramvay ihalesini de yapıyoruz. Vaat etmiyoruz size, ihale yapıyoruz. Gökteki yıldızları da vadetmiyoruz. Diyoruz ki ihale yapılacak. Ne zaman? Temmuz ayında yapılacak. İnşallah orada da yaklaşık iki yıl gibi bir zaman diliminde bitecek olan ama açmayı planladığımız iki ayrı etapta çalışmayı yaptık. İnşallah toplam 600 günde bitecek olan ama tahmin ediyorum 8 ay gibi zaman diliminde de Fatma Seher Hanım'ın ismini alan okulun oraya kadar yetiştiririz gibi geliyor bana" diye konuştu.



"GÜNLÜK YOLCU ORTALAMASI KURUÇEŞME'Yİ BAĞLADIKTAN SONRA ORTALAMA 55 BİNLERE ULAŞTI"



Kuruçeşme hattının bağlanmasıyla raylı sistem kullanımının da artışına değinen Büyükakın, "Bir taraftan bu hizmetlerin devam etmesi için tramvay araçları alımları yapılıyor. Diğer taraftan da halihazırdaki sistemle biz aslında 2035 yılında varacağımızı tahmin ettiğimiz, ön tahminini yaptığımız kapasiteye şimdiden eriştik. Şöyle ki 12 bin tane günlük yolculuk olan lastik tekerlekli sistemle taşımanın yapıldığı dönemde biz başladık. Şu anda günlük 45 bin yolcu ortalamayla gidiyorduk. Kuruçeşme'yi bağladıktan sonra ortalama 55 binlere ulaştı. Kapasiteyi ikiye çıkaracak bir çalışma yürütüyoruz. Onun için de durakların büyümesi gerekiyor. Çünkü tramvayların boyuna göre duraklar ayarlandı. Tramvayın koyu yirmi dokuz metre. Bir tane daha ilave ettiğimizde bu tramvayın yolcusunun duraktan inebilmesi için durağın büyütülmesi gerekiyor. Onun çalışmalarında arkadaşlarımız şu anda yürütüyorlar" ifadelerini kullandı.

"LASTİK TEKERLEKLİ SİSTEMLERLE TOPLU TAŞIMA SORUNUNU ÇÖZMEK İMKANSIZ"



Toplu taşımada raylı sistemin önemine de değinen Tahir Büyükakın, "Bunlar çağdaş sistemler. Biz raylı sistemin toplu taşımadaki bu dönem için 16'ya çıkarmayı hedefliyorduk ve büyük ölçüde bu hedefi tutturmuş olacağız. Uzun vadede 2035'te varılması gereken hedef ise 32. Bunu yapmadığımız müddetçe Kocaeli'deki toplu taşıma sorununun çözümü mümkün değil. Lastik tekerlekli sistemlerle yolu genişleterek, yukarı çıkartarak vesaireyle toplu taşıma sorununu çözmek imkansız. Bir yandan ben bugün yine sabah Gebze'de başladım. Oradaki metro inşaatını baktım. Bir anda o çalışmalar devam edecek. Ardından buradaki metro çalışmaları devam edecek raylı sistem genişledikçe inşallah bu kentteki insanların seyahat kolaylığı da, konforu da, güvenliği de artmış olacak diyorum" dedi.