Koalisyon ortağı Babacan'dan 'kaybedilen seçim' itirafı: "Vatandaşa güven veremedik"

Ali Babacan özel bir kanalda katıldığı canlı yayında 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'na karşı kaybedilen seçimler için itiraflarda bulundu.

Parti olarak da içinde bulundukları koalisyonun halktan kopukluğuna dikkat çeken Ali Babacan, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA MUTABAKAT TEPKİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki söylem değişikliğini değerlendiren Babacan, "Söylem değişikliğini kaygı ile takip ettik" diyerek Kılıçdaroğlu'nun tüm demokratik söylemlerinden uzaklaştığını ifade etti.

"ÖZDAĞ İLE YAPILAN GİZLİ ANLAŞMA BİZİ ÜZDÜ"

Babacan, Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turunda koalisyondan habersiz olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı mutabakatın kendilerini üzdüğünü ve ortaklık akdine ters bir tutum olduğunu vurguladı.