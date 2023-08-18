VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
KAP geldi! Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da
ECOWAS duyurdu: Nijer'e müdahale etmeye hazırız
Koalisyon ortağı Babacan'dan 'kaybedilen seçim' itirafı: "Vatandaşa güven veremedik"
İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, hastaneye kaldırıldı
12 Dev Adam finalde!
BM'den Yemen'deki yardımları azaltma kararı
18 Ağustos 2023 Cuma 23:29:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 23:29:00

Koalisyon ortağı Babacan'dan 'kaybedilen seçim' itirafı: "Vatandaşa güven veremedik"

ABONE OL

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde koalisyon olarak yaşadıkları hezimete ilişkin itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Babacan, seçime yönelik "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." ifadelerini kullandı.

Ali Babacan özel bir kanalda katıldığı canlı yayında 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan liderliğindeki Cumhur İttifakı'na karşı kaybedilen seçimler için itiraflarda bulundu.

Parti olarak da içinde bulundukları koalisyonun halktan kopukluğuna dikkat çeken Ali Babacan, "Biz altı parti olarak bu ülkeyi kavgasız gürültüsüz uyum içerisinde yöneteceğimizle alakalı gerekli güveni vatandaşımıza veremedik." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA MUTABAKAT TEPKİSİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecindeki söylem değişikliğini değerlendiren Babacan, "Söylem değişikliğini kaygı ile takip ettik" diyerek Kılıçdaroğlu'nun tüm demokratik söylemlerinden uzaklaştığını ifade etti.

"ÖZDAĞ İLE YAPILAN GİZLİ ANLAŞMA BİZİ ÜZDÜ"

Babacan, Kılıçdaroğlu'nun seçimin ikinci turunda koalisyondan habersiz olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı mutabakatın kendilerini üzdüğünü ve ortaklık akdine ters bir tutum olduğunu vurguladı.

Etiketler : ALİ BABACAN SEÇİM YENİLGİ İTTİFAK KOALİSYON
Kızlarına kavuştular

Kızlarına kavuştular
Rengarenk Nil

Rengarenk Nil
‘Hayranlık' imzası

‘Hayranlık' imzası
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Duygusal gece

Duygusal gece
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Artık başka projelere

Artık başka projelere

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX