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21 Ocak 2024 Pazar 15:53:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 15:53:00

KKTC'ye kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi için imzalar salı günü atılıyor

Kaynak: TRT Haber

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumu Projesi'nde 23 Ocak Salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı'nın katılımlarıyla imzaların atılacağını duyurdu.

Proje ile Doğu Akdeniz'de etkinliğimizin arttırılması, bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması, Mavi Vatanımızda çıkarlarımızın korunması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi amacı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak 'Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi' projesi hayat geçiriliyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliği artırılacak ve bu bölgedeki gemi hareketlerinin aktif olarak tespit edilip bütünleşik bir resme aktarılması sağlanacak. Vatanımız da çıkarlarımızın korunması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) çevre denizleri ile KKTC ve ülkemiz arasındaki deniz alanındaki tüm deniz trafiğinin izlenebilmesi dolayısıyla KKTC'ye kurulacak Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi ile KKTC'nin de bu anlamda bir kapasiteye sahip olması amaçlarıyla 2018E02-22713 proje numaralı 'Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (GTHS)' işinin Bakanlığımız Yatırım Programına dâhil edildi. Çalışmalar Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

"TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARI" BİLGİLERİ "GEMİ TRAFİK HİZMETLERİ MERKEZİNE" AKTARACAK

GTH Sisteminin ana bileşeni olan Trafik Gözetleme İstasyonlarında (TGİ) gemi trafiğinin gözlenmesi ve yönetilmesi için; radar iz verileri, telsiz iletişimi, radyo yön bulucu sistem verileri, meteoroloji verileri, otomatik tanımlama sistemi (AIS/OTS) verileri, alarm verileri ile ses ve görüntü bilgilerinin kaydedilerek, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine (GTHM) gönderilecek.

Kaçakçılığın önlenmesi, kaza, yangın gibi acil durumlar, petrol kirliliği ile mücadeleye destek olmak gibi görevler görecek

GTHM'ler GTH alanlarında bulunan merkezlerde yer alıyor. Bu merkezler operasyonel olarak gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliği ile mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirecek.

PROJE 2 İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 adet GTH Merkezi (Gazi Magosa) ile 3 adet Trafik Gözetleme İstasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi için HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanacak. Projenin ise 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

07 Nisan 2021 tarihli ve 3796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol' kapsamında KKTC'de kurulacak olan Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi Merkezi'nin kurulması ile ilgili ihale sürecinde sona gelindi.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı kktc gemi trafik hizmetleri sistemi
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