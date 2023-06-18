"KKTC'nin dünyaya açılan bir yüzü, çok önemli bir vitrini olacak"

İlk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet ile Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yaptığını ve güçlü işbirliği iradesini tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğini dile getirerek, "Biz de bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve teknik heyetimizle birlikte Kuzey Kıbrıs'tayız. KKTC'ye gerçekleştireceğimiz 2 günlük ziyaret kapsamında adaya iner inmez Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Hem KKTC'den ilgili yetkililer hem de yüklenici firmadan ilerleme sürecini tüm detaylarıyla dinleme imkanı bulmuş olduk. Yeni terminal binası sadece bir havalimanı olmanın ötesinde Kuzey Kıbrıs'ta turizmin, istihdamın, yatırımın canlanmasında cazibe merkezi olacak. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yeni terminal binasının Kıbrıs Türkü'ne en hızlı şekilde kazandırılmasına büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

"BİRİNCİ PİSTİMİZ TAMAMLANDI, İKİNCİ PİSTİMİZ DE TAMAMLANACAK"



Her tip ve büyüklükte uçağın inebileceği çift pistli Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapabileceğini ifade eden Yılmaz, "Birinci pistimiz tamamlandı, ikinci pistimiz de tamamlanacak. 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metrelik yeni pisti ile her model yolcu uçağının kullanımına müsait uzunluğa da sahip olacak. Mevcut Ercan Havalimanı 20 bin metrekare iken Ercan Havalimanı yeni terminali mevcudun aşağı yukarı 6 katı büyüklükte inşa edilmiş durumda. Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binası'nda 9 adet körük, 21 adet de açıkta olmak üzere toplam 30 uçaklık park alanı mevcuttur" dedi.

"KIBRIS ADASI'NIN EN BÜYÜK HAVALİMANININ EN KISA ZAMANDA KIBRIS TÜRKÜ'NE KAZANDIRILACAĞINA İNANIYORUM"



Yıllık yaklaşık 5 milyon yolcu ağırlayan mevcut havalimanının yeni binasıyla 15 milyon yolcuya kadar kapasiteye çıkabileceğinin altını çizen Yılmaz, "Kıbrıs Adası'nın en büyük havalimanının en kısa zamanda Kıbrıs Türkü'ne kazandırılacağına inanıyorum. Çalışmalarımızı, cumhurbaşkanımızın açıkladığı takvim çerçevesinde yeni terminal binası ve pisti 20 Temmuz'a kadar hazır olacak şekilde yetiştireceğiz inşallah" dedi.

"İNŞALLAH 20 TEMMUZ'DA BU TERMİNAL BİNASINI AÇACAĞIZ"



Her iki ülkeden teknik kadrolarla birlikte geniş bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Yılmaz, "Tek tek maddeler üzerinden geçtik. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim; denizi geçmiş durumdayız, derede boğulmayız inşallah. Bazı küçük eksikler var, atılması gereken adımlar var. Onları da hep birlikte planladık. Ben ciddi bir sorun görmüyorum. Genel resme baktığımız zaman o eksiklikleri de hızla tamamlayıp 20 Temmuz'da bu terminal binasını açacağız inşallah. Ben de gezme ihtimali buldum, gerçekten etkilendim. Çok güzel bir eser. KKTC'nin dünyaya açılan bir yüzü, çok önemli bir vitrini olacak. Sadece yolcu ağırlamakla kalmayacak, yatırım ortamının iyileşmesinde yine çok çeşitli farklı ihtiyaçlar için kullanılabilecek çok büyük bir altyapı, büyük bir eser. Çevre yolları dahil büyük yatırımlar tamamlanmış durumda. Kalan eksiklerin de kısa sürede tamamlanacağına inanıyorum" dedi.

Bu tür eserlerin gelişime açık eserler olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bir yerden başlarsınız, uçuşlar başlar daha sonra kapasiteyi genişletmeye dönük hizmet kalitesini artırmaya dönük yeni üniteler, yatırımlarla yola devam edersiniz. Bu eserin bir tek gün bile gecikmesi gerçekten yazık ve bir maliyet. Dolayısıyla en hızlı sürede açılması hepimizin ortak kanaati ve hepimiz bu konuda gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

"İKİ ÜLKE ARASINDA ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINI GELİŞTİRME NOKTASINDA DA BAZI ÇALIŞMALAR YAPACAĞIZ"



Özel sektörü de çok önemsediğine vurgu yapan Yılmaz, "Geçmişte 7 yıldan fazla Kalkınma Bakanlığı yaptım. Dolayısıyla bu kalkınma konularını çok ciddi bir aşinalığım var. İnşallah KKTC'deki meslek kuruluşlarıyla, STK'larla, sendikalarla ve iş dünyasıyla istişareler halinde burada özel sektör yatırımlarını geliştirme noktasında da bazı çalışmalar yapacağız. Türk özel sektörü ile Kıbrıs Türkü'nün özel sektörünün birlikte yapacağı çalışmalara bakacağız. Öncelikli mukayeseli avantajlı olan alanlarda nasıl yeni yatırımlara öncülük yapabiliriz, buradaki refahı nasıl arttırırız ona da bakacağız. Çünkü kalkınmanın iki kanadı var. Biri kamu kanadı, diğeri de özel sektör kanadı. İkisini birden ele aldığınızda topyekün bir kalkınmayı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Bu konuda da bazı çalışmalarımız önümüzdeki dönemde olacak" dedi.