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12 Ocak 2024 Cuma 23:01:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 23:01:00

KKTC'den Türkiye'ye taziye mesajı: Milletimizin başı sağ olsun

Kaynak: TRT Haber

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel, Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan 5 asker için taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Ersin Tatar, "Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 5 askerimizin şehit, 3'ü ağır 8 askerimizin de yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Milletimize sabır, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanı Taziye Şehitler
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