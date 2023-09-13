VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişlerinden AP'nin Türkiye raporuna tepki: "Sığ ve vizyonsuz bir yaklaşım"
Ankara polisine tahsis edildi... Togg göreve başladı
İngiliz Bakan'dan Türkiye vurgusu: "Vazgeçilmez bir ortak"
Sudan'daki iç savaşın acı bilançosu... 5 milyon kişi yerinden oldu
KKTC'den AP'nin Türkiye raporuna tepki: "Bizim için yok hükmündedir"
Gazze'de patlama: 4 Filistinli hayatını kaybetti
13 Eylül 2023 Çarşamba 22:43:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 22:43:00

KKTC'den AP'nin Türkiye raporuna tepki: "Bizim için yok hükmündedir"

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bugün onaylanan Türkiye raporuna tepki gösterdi. Açıklamada "AP'nin bu tür rapor ve kararları bizim için yok hükmündedir." ifadelerine yer verildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığınca Avrupa Parlamentosu'nun (AP) bugün onaylanan Türkiye raporuna tepki gösterilerek, "AP Kıbrıs konusuna ve Kıbrıs'taki taraflara yönelik bu yanlış ve yanlı tutumunu devam ettirmekte ısrar ettiği sürece, AP'nin bu tür rapor ve kararları bizim için yok hükmündedir." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AP'nin Türkiye raporunda Kıbrıs'a ilişkin olarak önceki yıllardaki yanlı tutumun devam ettirildiği ve Ada gerçeklerinden uzak olduğu belirtildi.

AP'nin Kıbrıs Türk halkının varlığını ve özden gelen haklarını görmezden gelen, tümüyle Kıbrıs Rum tarafının görüşlerini yansıtan raporu onayladığı vurgulanan açıklamada, "AP Kıbrıs konusuna ve Kıbrıs'taki taraflara yönelik bu yanlış ve yanlı tutumunu devam ettirmekte ısrar ettiği sürece, AP'nin bu tür rapor ve kararları bizim için yok hükmündedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Raporda, denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış federasyon modelinde ısrar edilmesi ve taraflar arasında Crans-Montana'da gerçekleştirilen son müzakere sürecinin çökmesinin tek sorumlusu olan Kıbrıs Rum liderliği yerine Türkiye'yi suçlayan bir yaklaşım sergilenmesi AP'nin adadaki gerçeklerden kopukluğunun ve körü körüne Rum yanlısı tutumunun bir tezahürüdür. Sözde üye ülkeler arası dayanışma iddiasıyla taraflı bir tutum içerisinde olan Avrupa Birliği'nin (AB) olası müzakerelere 'aktif katılımının' kabul edilmesi mümkün değildir."

AB'nin 1960 Kurucu Anlaşmaları ve AB üyelik kriterine aykırı olarak üye yapmasının Kıbrıs Rum tarafına bir konfor alanı oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Bu durum esasen Ada'da kalıcı bir anlaşma sağlanmasının önündeki en büyük engeli oluşturmuştur. AP'nin bu kararının taraflar arasında olası bir uzlaşıyı daha da güçleştireceği aşikardır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında AP'nin Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC topraklarına ve Pile civarındaki arazilere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, tamamen insani amaçla yapımına başlanan Pile-Yiğitler yolu hakkındaki tutumunun kabul edilmez olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugüne kadar Rum Yönetimi'nin yaptığı benzer projelere Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin göz yumduğunu hatırlatır, Kıbrıs Rum Yönetiminin ve Egemen İngiliz Üs yetkililerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak amacıyla halen yapımı devam eden projenin en kısa zamanda tamamlanacağının altını çizeriz. Raporda Kapalı Maraş'a atfen yer alan asılsız iddialar bağlamında ise Kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve bu bölgeyle ilgili tasarrufta bulunma yetkisinin KKTC Hükümetine ait olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz."

Raporda kayıp şahıslar, eğitim, kültürel miras gibi diğer konularda da Kıbrıs Türk tarafının bu alanlardaki çaba ve çağrılarını yok sayıldığı belirtilen açıklamada, "Kıbrıslı Rumların sözcülüğünü yapan AP, Kıbrıs konusunda yapıcı olmak istiyorsa Ada gerçeklerini görmezden gelen tutumunu terk etmeli ve Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit ederek, Kıbrıs'ta mevcut iki devlet arasında işbirliğini teşvik etmelidir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : KKTC AP raporu Dışişleri Bakanlığı
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Basit numaralar barıştırdı

Basit numaralar barıştırdı
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX