VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyoğlu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı
AB Konseyi Başkanı'ndan 'enerji birliği' önerisi
KKTC: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz
Bakan Bozdağ: 2023 seçimlerindeki mücadelemiz sadece 7'li masadakilerle değil
Çipras'tan Miçotakis yönetimine ABD üsleri konusunda eleştiri
Putin'den yeni kararname: 120 bin kişi askere alınacak
AB ülkeleri gaza tavan fiyat konusunda uzlaşamadı
MSB: 3 PKK'lı terörist, SİHA'mız tarafından etkisiz hale getirildi
Stoltenberg: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız
Fransa'da kuş gribi alarmı: 5 binden fazla beldede karantina
KİT'lerde 2. çeyrek itibarıyla 104 bin 372 kişi çalışıyor
İstanbul 'Türk Dünyası Gençlik Başkenti' ilan edildi
Kiraladığı 23 evi daha yüksek fiyata başkalarına kiraya verdi
Çin, Ukrayna'daki referandumların ardından krizin çözümü için diyalog çağrısı yaptı
Fırat Çakıroğlu cinayetinde savcı, sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
Türkiye'nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem anne oldu
Kendilerini polis olarak tanıtıp 700 bin lira dolandırdılar
Ukrayna: Liman bölgesinde Rus birlikleri kuşatılmak üzere
ABD'den Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı
'Medeniyetlerin beşiği' İznik Dünya Göçebe Oyunları'na hazır
Fransa'da kuş gribi nedeniyle 5 binden fazla beldede kümes hayvanları karantinaya alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
"Sit alanı içerisinde yapılan kaçak yapılaşmaları yıkmak zorundayız"
Anne sütü, hem anneyi hem bebeği "kanser" riskine karşı koruyor
30 Eylül 2022 Cuma 22:35:00 - Güncelleme:30 Eylül 2022 Cuma 22:36:00

KKTC: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rumların, Kıbrıs Türklerini, 16 Ağustos 1960'ta kurulun ortaklık cumhuriyetinden 1963'te silah zoruyla atarak gasbettikleri "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin kuruluş yıl dönümünü, ABD'nin Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu resmen kaldırdığı güne de denk gelen 1 Ekim'de sözde "bağımsızlık günü" adıyla kutlamaya hazırlandığını belirtti.

Rum yönetiminin, ortak cumhuriyetin kuruluş tarihini, iki eşit egemen halkın ortaklığını yansıttığından 16 Ağustos'u kuruluş günü kabul etmeyerek 1 Ekim tarihini uydurduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, "Rum yönetimi, her zaman yaptığı gibi tarihi gerçekleri çarpıtıyor. Ne kadar çırpınsalar da Ada'daki tarihi gerçekleri değiştiremezler." ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, "Güney Lefkoşa'da yarın düzenlenecek sahte bağımsızlık günü törenine Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros'ın da katılıyor olması iki ülkenin askeri alanda bütünleşme ve silahlanma politikalarının bir göstergesidir. Kıbrıs Türk halkına karşı öteden beri insan haklarına, hukuka ve adalete aykırı tutum sürdüren; Kıbrıs Türklerine toplu katliamlar yapan ve egemenliğini Kıbrıs'ın tamamına yayma politikasını sürdüren Rum yönetimi, ağır silahlanma faaliyetleriyle Kıbrıs Adası ve bölgemizde istikrarı tehdit eden yegane unsurdur." değerlendirmesinde bulundu. Rum yönetiminin, Ada'yı yıllardır silah deposu haline getirdiğini kaydeden Ertuğruloğlu, ABD'nin silah ambargosunu kaldırması ile Rumların daha çok silah yığınağı yapacağını da belirtti.

Ertuğruloğlu, bir sür önce papazlara atış talimi yaptıran Rum Savunma Bakanlığının, bu kez de Rum milletvekillerine atış talimi yaptırdığı görüntülerin kamuoyuna yansıdığını anımsatarak, tüm bu kışkırtıcı ve gerginliği artırıcı faaliyetlerin hedefinin Kıbrıs Türkleri olduğunun altını çizdi.

"Silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz"

Bakan Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Rum tarafını, bir kez daha, gerginliği artırıcı faaliyetlerden uzak durmaya, silahlanmalarının geçmişte Ada'yı kan gölü haline getirdiğini ve sonuçları ile karşı karşıya kaldığını hatırlatarak aklıselime davet ediyoruz. Güney Kıbrıs'ın artan silahlanma faaliyetleri Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinin hayati derecede önemini ve vazgeçilmezliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Kıbrıs'ta ve bölgedeki hak ve çıkarlarımızı tek dayanağımız ana vatan Türkiye ile savunacağız ve birlikte gerekli tüm önlemleri almaktan çekinmeyeceğiz. Rumların, ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz."

Etiketler : Ertuğruloğlu Rumların silahlanma faaliyetler Türkiye KKTC
Tilki'nin ödülü Gencebay'dan

Tilki'nin ödülü Gencebay'dan
Sahnede yine ağladı

Sahnede yine ağladı
Ajda hepinizden genç!

Ajda hepinizden genç!
Konserde zorlandı

Konserde zorlandı
Üçüncü kez aynı dizide

Üçüncü kez aynı dizide
Paris stili

Paris stili
Minikleri sevindirdi

Minikleri sevindirdi
Çağla'dan robot dansı

Çağla'dan robot dansı
Bu dostluk 42 yıllık

Bu dostluk 42 yıllık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes