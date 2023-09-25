KKTC Meclisi heyetinden Bakan Tunç'a ziyaret
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, KKTC Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.
Bakan Yılmaz Tunç, KKTC Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"KKTC Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Hepimizin yüreğini yakan depremin ardından başlatılan adli süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunduk."
KKTC Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 25, 2023
Hepimizin yüreğini yakan depremin ardından başlatılan adli süreçler hakkında görüş... pic.twitter.com/dapyR8VFDU
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