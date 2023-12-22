KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'mizin acısı bizim de acımız
Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Irak'ın kuzeyinde 3 askerin şehit olmasının ardından Türkiye'ye başsağlığı diledi. Tatar, "Türkiye'mizin acısı bizim de acımızdır." dedi.
Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin acısının Kıbrıs Türklerinin acısı olduğunu vurgulayarak, "Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan hain saldırı sonucunda şehit düşen kahraman Türk askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin her zaman ve her koşulda ana vatan Türkiye'nin yanında olduğunu sözlerine ekledi.
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