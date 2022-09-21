"Erdoğan tarih yazdı"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamalarda bulundu.

Tatar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sözleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Erdoğan'ın "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz" sözlerini bir tarih olarak değerlendiren Tatar, teşekkür etti.

Ada'da ikili, egemen bir çözüm için ortak çaba yürütülmesi gerektiğini ifade eden Tatar sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birlemiş Milletler kürsüsünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çağrısı yapması bir tarihtir. Kıbrıs'ta bir ortaklık nasıl sağlanabilir uzun yıllardır görüşülüyor. Kıbrıs Türkleri üzerindeki bu haksız tutum devam ediyor. Artık Kıbrıs'ta bir müzakere olacaksa egemenlik haklarımızın korunması gerekiyor. Eşit uluslu statünün tescil edilmesi gerekiyor. Bugünkü tarihi konuşmasında bir adım daha ileri giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın KKTC'yi tanıması gerektiğini söyledi. Varolan devletin tanınması için çağrı ilk kez yapıldı. Sayın Rauf Denktaş bu iş için ömrünü verdi. Onun döneminde dahi böyle bir adım atılmadı. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum bugün bir tarih yazıldı."

"ULUSLARARASI TOPLUMU, KKTC'Yİ BİR AN ÖNCE RESMEN TANIMAYA DAVET EDİYORUZ"

Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde de adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte hep iyi niyetli ve yapıcı çaba sergilediğine işaret eden Erdoğan, gerçekleri görmek isteyen herkesin, adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğunu bildiğini, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesinin, adadaki çözümün anahtarı olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler prensipleriyle çelişir şekilde, ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya davet ediyoruz." dedi.

Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'ın, Ege Denizi'ndeki düzensiz göçmenlere uyguladığı insanlık dışı geri itmelerin yanında, Müslüman Türk azınlığa karşı da hukuki yükümlülüklerini ihlal eden ayrımcı ve baskıcı politikalar izlediğini ifade eden Erdoğan, "Temennimiz, Yunanistan'ın tüm bu sorunlu faaliyetlerine son vermesi, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşların da yapılan insanlık dışı ve hukuksuz uygulamalara sırtını dönmeyi bırakmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.