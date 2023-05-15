KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Başkan Erdoğan'ı kutladı
Kaynak: TRT Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de gerçekleşen 28'nci dönem milletvekilliği seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti Genel Başkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nı kutladı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda, tebriklerini iletirken, demokratik ortamda büyük bir olgunluk ve çok yüksek bir katılımla gerçekleşen seçim sonucuna göre TBMM'de çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı'nın halkın desteğine mazhar olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında Kıbrıs Türk Halkı ile anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz birlikteliğine vurgu yaparak iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her alanda ileri götürülmesi temennisini dile getirerek, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen bu kritik seçimde büyük bir olgunluk sergileyen Türk milletini tebrik etti.
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