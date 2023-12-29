"2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 2023'teki yaşananları ve 2024'e yönelik beklentilerini anlattı.

Tatar, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremleri ve aldığı canları unutmalarının mümkün olmadığını dile getirdi.

Ersin Tatar, "Depremin acısını halen yüreklerimizde taşıyoruz. Deprem ana vatan Türkiye'de 50 bin insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu. O depremde bizim 'Şampiyon Melekler' voleybol takımımızın öğrencileri, öğretmenler ve ailelerini kaybettik. Asrın hatta bin yılın felaketini unutmamız mümkün değildir. Bunlar bizi 2023'te büyük acıya boğdu. Dolayısıyla diğer mutlulukların hepsi gölgelenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, 2023'te KKTC'nin tanınmasına yönelik faaliyetlerin arttığına dikkati çekerek, bu anlamda Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'a yaptıkları ziyaretlerin önemli olduğunu işaret etti.

Türkiye, KKTC ve "Mavi Vatan"ın geleceğe emin adımlarla yürüyebilmesi anlamında 2024'ün müjde olacağını kaydeden Tatar, "2024'te daha güçlü bir Türkiye ve KKTC umudu taşıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yanında statüsü daha da yükselmiş bir Kuzey Kıbrıs umut ediyoruz." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023'te kuruluşunun birinci yüzyılını geride bıraktığını anımsatarak "Türkiye Yüzyılı"na hep beraber girmenin onur ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tatar, 2023'te yaşanan acıların bir daha yaşanmaması dileğinde bulunarak, 2024'e umutla girdiklerini, yeni yılın tüm Türk dünyasına sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.