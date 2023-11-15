VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan dikkat çeken ABD mesajı: İsrail'e yasaklı silahlar gönderiyor
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 40. gününde: 11 bin 320 kişi şehit oldu
Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
BM'den Gazze açıklaması
Bakan Ersoy duyurdu: Turizm geliri 2023'te 42 milyar dolar oldu
Zimbabve'de katliam gibi trafik kazası: 22 kişi öldü
15 Kasım 2023 Çarşamba 16:43:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 16:43:00

KKTC Büyükelçisi Korukoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC'nin kuruluşunun 40. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

IHA'da yer verilen habere göre, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Büyükelçi Korukoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Korukoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Korukoğlu, deftere şunları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümü vesilesiyle manevi huzurunuzda bulunmanın heyecan ve haklı gururunu yaşamaktayız. Kıbrıs Türk halkı, bugün çatısı altında güven ve huzur içerisinde yaşamakta olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne maruz kaldığı insanlık dışı saldırı ve haksızlıklara karşı uzun yıllar boyunca verdiği destansı varoluş mücadelesinin ardından kavuşmuştur. Kıbrıs Türk halkı, eşsiz önderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkının büyük mücadelesinden ilham alarak, ilke ve inkılaplarınız ışığında 15 Kasım 1983'te kurduğu devletiyle azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, egemenliğinden ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan etmiştir. Kıbrıs Türk halkının güvencesi olan cumhuriyetimiz, bağımsız ve egemen bir devlet olarak sonsuza dek yaşayacak ve tam bir asır önce kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin her alandaki koşulsuz desteğiyle kalkınmaya ve güçlenmeye devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türkü'nün onurlu varoluş mücadelesinde hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman mücahit ve gazilerimizi saygıyla anarken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulması ve yaşatılması yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan anavatan Türkiye Cumhuriyeti devletine şükranlarımı sunar, manevi huzurunuzda saygıyla eğilirim."

Etiketler : KuzeyKıbrısTürkCumhuriyeti AnkaraBüyükelçisi AnıtkabirZiyareti
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX