Kızının son hali şaşırttı

2011 yılında Cansen Yeni ile nikah masasına oturan 90'ların yıldız isimlerinden popçu Burak Kut'un, bu evliliğinden Aden adında bir kızı dünyaya geldi. Burak Kut sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü popçunun kızı Aden 13 yaşına girdi. Sosyal meydadan kızının bebeklik ve şimdiki halini yayınlayan Kut'un paylaşımı ilgi gördü. Kut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım kızım iyi ki doğmuşsun. gençliğe adım adım yaklaştığın yeni yaşında her şeyin hayal ettiğin gibi olmasını dilerim. Allah seni her zaman korusun hayırlı günler göstersin dilerim seni çok seviyorum"