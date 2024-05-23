VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ünlü gitarist hakim karşısında!
Neden kına yakıyoruz?
Annesiyle kamera karşısına geçti
Annesi görenleri şoke ediyor
O da Arda Güler'e hayran kaldı!
Kızının son hali şaşırttı
23 Mayıs 2024 Perşembe 17:03:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2024 Perşembe 17:03:00

Kızının son hali görenleri şok etti

ABONE OL

Şarkıları ile 90'lı yıllara damga vurmuş, o dönemde yaşayanların nakaratları hala hafızalarda olan ünlü şarkıcı Burak Kut, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kızı Aden'in 13'üncü yaşını kutlayan Burak Kut takipçilerinden büyük ilgi gördü. İşte o paylaşım...

2011 yılında Cansen Yeni ile nikah masasına oturan 90'ların yıldız isimlerinden popçu Burak Kut'un, bu evliliğinden Aden adında bir kızı dünyaya geldi. Burak Kut sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü popçunun kızı Aden 13 yaşına girdi. Sosyal meydadan kızının bebeklik ve şimdiki halini yayınlayan Kut'un paylaşımı ilgi gördü. Kut, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Canım kızım iyi ki doğmuşsun. gençliğe adım adım yaklaştığın yeni yaşında her şeyin hayal ettiğin gibi olmasını dilerim. Allah seni her zaman korusun hayırlı günler göstersin dilerim seni çok seviyorum"

Etiketler : Burak Kut Aden Bucan Kut 90'lar
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Pınar Deniz'den evlilik açıklaması
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
Film gibi konser

Film gibi konser
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
İpek Demir ‘Eyvallah' diyor

İpek Demir ‘Eyvallah' diyor
"Boyaya 500 bin TL istediler"

"Boyaya 500 bin TL istediler"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX