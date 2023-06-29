Kızılırmak'ta bayram günü facia: 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: AA
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kaçan toplarını almak için Kızılırmak'a girdikten sonra suda kaybolan 3 çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Kırıkkale'de kaçan toplarını almak için girdikleri Kızılırmak'ta suya batıp kaybolan 3 çocuktan 1'inin cesedine ulaşıldı.
Bahşılı ilçesinde oynadıkları topları Kızılırmak'a düşen Irak uyruklu 3 çocuk, suya girdi.
Topu almak isteyen çocukların bir süre sonra suya batıp gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu 15 yaşındaki M.S.H'nin cesedine ulaşıldı.
Diğer 2 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.
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