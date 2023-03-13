Kuş cennetine can suyu

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta, kış mevsiminde yeterli yağış miktarının olmamasından dolayı kuraklık yaşandı, su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, çölü andıran bir görüntüye büründü. Samsun'da şubat ve mart aylarında etkili olan yağışlar, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ndeki deltaya can suyu oldu; kurumuş alanlar tekrar suyla doldu. Yörükler Mahallesi sakini Mustafa Almak, kuraklıkta dipte biriken suyun da mikrop barındırdığını belirterek, "Bu nedenle birçok hayvanımız telef oldu" dedi.