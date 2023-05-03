KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede

Kızılelma ile TCG Anadolu aynı karede görüntülendi.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya ilişkin bir video paylaştı.

Bayraktar tarafından paylaşılan görüntülerde, TEKNOFEST'e veda eden Kızılelma'nın Çorlu'ya dönüş anı yer aldı.

Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide şu ifadeler yer aldı:

İşte o uçuş... KIZILELMA

TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında,

TCG ANADOLU Mavi Vatan yolunda.

Cepheden yediğin bu rüzgar,

Omuzluktan seni döven bu dalgalar,

Bu seyrüsefer, bu uçuşlar...

Asırlardır bağımsız yaşadın,

Gök Vatan'ında hür,

Mavi Vatan'ında özgür kalasın diye.