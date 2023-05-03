KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın Çorlu'ya dönüş anına ilişkin bir video paylaştı. Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, KIZILELMA ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu aynı karede görüntülendi. Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiye, "Cepheden yediğin bu rüzgar, Omuzluktan seni döven bu dalgalar, Bu seyrüsefer, bu uçuşlar… Asırlardır bağımsız yaşadın, Gök Vatan'ında hür, Mavi Vatan'ında özgür kalasın diye." notunu düştü.
Kızılelma ile TCG Anadolu aynı karede görüntülendi.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'ya ilişkin bir video paylaştı.
Bayraktar tarafından paylaşılan görüntülerde, TEKNOFEST'e veda eden Kızılelma'nın Çorlu'ya dönüş anı yer aldı.
Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide şu ifadeler yer aldı:
İşte o uçuş... KIZILELMA
TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında,
TCG ANADOLU Mavi Vatan yolunda.
Cepheden yediğin bu rüzgar,
Omuzluktan seni döven bu dalgalar,
Bu seyrüsefer, bu uçuşlar...
Asırlardır bağımsız yaşadın,
Gök Vatan'ında hür,
Mavi Vatan'ında özgür kalasın diye.
İşte o uçuş... #KIZILELMA#TEKNOFEST'e veda edip Çorlu'ya dönüş rotasında,#TCGANADOLU Mavi Vatan yolunda.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) May 2, 2023
Cepheden yediğin bu rüzgar,
Omuzluktan seni döven bu dalgalar,
Bu seyrüsefer, bu uçuşlar...
Asırlardır bağımsız yaşadın,
Gök Vatan'ında hür,
Mavi Vatan'ında özgür kalasın... pic.twitter.com/XqgbpIksUN