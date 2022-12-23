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23 Aralık 2022 Cuma 15:50:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 15:50:00

Kızılelma ve Tayfun komşunun uykusunu kaçırdı!

Kaynak: Sabah

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Türk savunma sanayiindeki gelişmeler komşunun gündeminden düşmüyor. Yunanistan'da bir televizyon kanalında Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma endişesi sürüyor. Düşmana korku salan Kızılelma'yı inceleyen Yunan skiper ve yayına aldığı konuğunun sözleri canlı yayına damga vurdu.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Yunanistan'ın korkulu rüyası oldu. Yunan medyasında her geçen gün Türk savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin haberler yer alırken bu kez bir televizyon kanalında endişe gözler önüne serildi. Adeta düşmana korku salan Kızılelma'yı inceleyen Yunan skiper ve yayına aldığı konuğunun sözleri dikkat çekti.

İTİRAF: TÜRKLER TEKNOLOJİNİN ZİRVESİNDE YER ALACAK

"Kalkış yapıp yapmadığını bilmiyoruz" diyen spiker ise Tayfun füzesini tekrar hatırlattı ve "Bunlarla dalga geçmek çok yanlış, Türkiye gelecek yıllarda teknolojnin zirvesinde yer alacak" ifadelerini kullandı.

YAYINA DAMGA VURAN SÖZLER

Yayın sırasında Türkiye'nin yaptığı işlerin çok ciddi olduğu ve Erdoğan'ın da ötesinde olduğu vurgulandı. Bu ilerlemenin Erdoğan'dan önce başladığı sonra da devam edeceği ifade edilirken "Bu kesin bir şey çünkü Türk Savunma Sanayii çok daha gelişmiş durumda ve bizim de onlara rakip geliştirmemiz gerekiyor." itirafı ise yayına damga vurdu.

KIZILELMA ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön veriyor. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.

Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

500 Nm Görev Yarı Çapı

35.000 Feet Operasyonel İrtifa

5 Saat Havada Kalış Süresi

6 Ton Maksimum Kalkış Ağırlığı

0.6 Mach Seyir Hızı

1500 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

Gelişmiş Özellikler

Otomatik İniş ve Kalkış

Düşük Görünürlük

Yüksek Manevra Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

AESA Radar İle Yüksek Durumsal Farkındalık

Etiketler : AESA Radar BAYRAKTAR KIZILELMA MİUS Türk savunma sanayii Yunanistan
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