KIZILELMA ilk kez uçtu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'dan yeni bir görüntü yayınlandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter'dan KIZILELMA'nın pistten kalkış yaptığı anları paylaştı.

Bayraktar, paylaşımında, " Daha fazla yerde tutamadık uçtu! Rabbimize şükürler olsun..." ifadelerine yer verdi.

Rabbimize şükürler olsun...#KIZILELMA ✈️



We could not keep it anymore on the ground. It flew! Thanks to our Lord. pic.twitter.com/kfQAoKzrKz