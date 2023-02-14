Kızılay'dan 100 bin kişilik yemek

Depremde şu ana kadar 556 binada hasar tespit edildi. Güvenlik gerekçesiyle de yüzlerce bina boşaltıldı. Kentte genelinde kurulan 4 bin çadırdaysa yaklaşık 22 bin kişi hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Kızılay ise, depremzedeler için 500 gönüllüyle her gün 80 noktada 100 bin kişilik yemek dağıtırken, 30 seyyar araç da kırsal kesimlere ulaşmaya çalışıyor. Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, "Depremin yaralarını sarıp, acıları en aza indirmeye çalışıyoruz" dedi.

SONER KAN