VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bayramda hava nasıl olacak?
Takdir, teşekkür alana müjde!
DM kutusunu rahatlatacak yenilik
Gönüllü arkeologlar iz peşinde
Kız çocuklarına bayramlık sürprizi
Hüzünsüz şarkılar korosu
12 Haziran 2024 Çarşamba 23:10:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 23:10:00

Kız çocuklarına bayramlık sürprizi

ABONE OL

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yetim ve yardıma muhtaç 200 kız çocuğu, Kurban Bayramı öncesi giydirildi. Çocukların sevinci görenleri duygulandırdı.

Kahta'da eğitimci Hacı Ramazan Çilenti öncülüğünde, daha önceden tespit edilen 200 kız çocuğu için bedenlerine göre elbiseler hazırlanıp, bir kısmı ailelerin adreslerine bir kısmı da mağazalara götürülerek teslim edildi.

Etiketler : Adıyaman Kahta yetim yardım giydirmek
70'lik oldu

70'lik oldu
Fatma Karanfil vefat etti

Fatma Karanfil vefat etti
2 ülke 1 klip

2 ülke 1 klip
Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!

Bülent Ersoy'dan tasarruf tedbirleri!
Haluk Bilginer 70 yaşında

Haluk Bilginer 70 yaşında
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"
"Hayatım film olmasın"

"Hayatım film olmasın"
Gençlere hayat tavsiyesi

Gençlere hayat tavsiyesi
Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX