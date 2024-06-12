12 Haziran 2024 Çarşamba 23:10:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 23:10:00
Kız çocuklarına bayramlık sürprizi
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yetim ve yardıma muhtaç 200 kız çocuğu, Kurban Bayramı öncesi giydirildi. Çocukların sevinci görenleri duygulandırdı.
Kahta'da eğitimci Hacı Ramazan Çilenti öncülüğünde, daha önceden tespit edilen 200 kız çocuğu için bedenlerine göre elbiseler hazırlanıp, bir kısmı ailelerin adreslerine bir kısmı da mağazalara götürülerek teslim edildi.