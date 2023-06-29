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29 Haziran 2023 Perşembe 12:02:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 12:02:00

Kıyıköy Limanı'nda kum adacıklarının temizlenmesine devam ediliyor

Kaynak: AA

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Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesindeki limanda kum adacıklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği tarafından limandaki kum adacıkları tarak gemisiyle alınıyor.

Yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında kumlar liman dışına çıkarılıp İl Özel İdaresi ekiplerince bölgeden götürülüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, AA muhabirine, kum adacıklarının temizlenmesinin ardından balıkçı teknelerinin limana daha rahat giriş yapabileceğini söyledi.

Şiddetli dalgalarla limanın girişinde kumların biriktiğini ifade eden Ekici, bu nedenle teknelerin limana girmekte zorluk yaşadığını dile getirdi.

Ekici, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Denizdibi İstanbul Denizdibi Tarama
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