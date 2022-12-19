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19 Aralık 2022 Pazartesi 11:10:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 11:10:00

Kıyı Emniyetine 44 daimi işçi, KGM'ye 7 müfettiş yardımcısı alınacak

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere daimi işçi statüsünde 44 personel, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmak üzere de 7 müfettiş yardımcısı alınacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 44 daimi işçi alımına ilişkin başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden ya da İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak. İŞKUR ilanında son başvuru tarihi 23 Aralık olarak belirtildi.

Nihai listelerin ulaşmasını takiben sözlü sınav, mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek.

KGM de 7 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden yapılacak. Müracaatlar, 21 Aralık'ta başlayıp 12 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KGM'nin internet adresinden ilan edilecek. Giriş sınavı 14-15-16 Şubat 2023'te 10.00-16.00 saatlerinde KGM'de yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı olan asıl ve yedek adayların listesi kurumun internet (www.kgm.gov.tr) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinden duyurulacak.

Alım, KPSS ve sözlü sınav dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Etiketler : kıyı emniyeti genel müdürlüğü işçi alımı ulaştırma ve altyapı bakanlığı işkur
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