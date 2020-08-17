Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde 32 personel istihdam edilecek.
Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 32 personel alınacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, üniversitelerin çeşitli bölümlerinden lisans ve ön lisans mezunu adayların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (P1 ve P93) puanlarına göre 32 personel alımı yapılacak.
Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilebilecek. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun (https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx) internet adresinden yayımlanacak.
Alınacak personelden 10'u deniz trafik operatörü, 20'si büro personeli, 2'si mühendis kadrolarında görevlendirilecek.
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