Kıyı Emniyeti duyurdu: İstanbul'da denize düşen kılavuz kaptan şehit oldu
İstanbul'da, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanı Oğuz KÖK şehit oldu.
Kıyı Emniyeti, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanı Oğuz KÖK'ün şehit olduğunu açıkladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz. pic.twitter.com/AZxoZ2i3p4— KEGM (@kiyiemniyet) February 4, 2024
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