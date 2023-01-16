Kıyı Ege için sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kıyı Ege için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan hava tahminine göre, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) kuvvetli olacak.
Sağanağın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
- Kıyı Ege için sağanak uyarısı
- Kayak merkezleri kuraklığa karşı suni karlamayla ayakta duruyor
- Kar kalınlığının geçen ocakta 2 metreyi aştığı Bitlis'te bu yıl hayvanlar hala merada
- Afganistan'da 24 kişi donarak yaşamını yitirdi
- Başkan Erdoğan'dan muhalefete başörtüsü tepkisi
- "8 yaşındaki bir kız çocuğunun koyun sürüsü ile beraber kaçırılması ne demektir?"