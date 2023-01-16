Kıyı Ege için sağanak uyarısı

Genel Müdürlükten yapılan hava tahminine göre, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) kuvvetli olacak.

Sağanağın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.