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27 Haziran 2019 15:13 | Perşembe

Kışlalarda erken terhis sevinci başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan yeni askerlik sistemiyle ilgili kanunun teklifinin ardından askerliğin 6 aya düşürülmesiyle vatani görev süresini dolduran askerler birer birer terhis olmaya başladı

Antalya'da yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerler erken terhis sevinci yaşadı. Birliklerinden çıkan askerler büyük mutluluk yaşarken, arkadaşları ve komutanları ile vedalaşıp evlerinin yolunu tuttu.

Antalya'nın Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler bugün terhis edildi. Son iştimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı. Hepsinin yüzünden mutluluk gözlenen askerler komutanlık önünde özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Askerler hep bir ağızdan' En büyük jandarma' dedikten sonra birbirleriyle vedalaşıp, evlerinin yolunu tuttu.

KOCAELİ

Kocaeli'de yeni askerlik sistemi kapsamında 6 ayını dolduran askerlerin kimi 5 gün, kimi de 6 ay önceden erken terhis sevinci yaşadı. Komutanları ve arkadaşları ile vedalaşan askerler, evlerinin yolunu tuttu.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapan ve 6 ayını dolduran askerler, gelen kararla terhis edildi. Son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı. Komutanları ve geride kalan arkadaşlarıyla vedalaşan askerler mutlu bir şekilde birliklerinden dışarı çıktı. Arkadaşları ile ve komutanları ile vedalaşan askerler, tezkerelerini alarak evlerine doğru yola çıktı. Askerlerin bir kısmı arkadaşlarından ayrılacağı için hüzün yaşarken, bir kısmı da büyük sevinç yaşadı. Normal askerlik süresine çok kısa bir süre kalmışken erken terhis alan askerler ise yakınlarına sürpriz yapacaklarını söyledi.

SAKARYA

Askerlik sisteminin yeniden düzenlenmesi ile yayımlanan karar sonrasında Sakarya İl Jandarma Komutanlığ'ında görevli 58 asker erken terhis oldu. Askerlerin mutluluğu gözlerinden okunduğu görüldü.

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 58 asker, terhis belgelerinin imzalanmasının vatani borcunu ödeyerek terhis oldu. Terhis işlemleri tamamlanan askerler komutanları ile vedalaştıktan sonra terhis belgesini alarak görevini tamamladı. Erken terhis olmanın mutluluğu gözlerinden okunan askerlerin bir kısmını akrabaları tarafından askeriyenin nizamiye kapısından alındı.

ANTALYA

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda 6 ayını dolduran 44 asker akşam saatlerinde terhis edildi. Komutanlarına son içtimasını veren askerler daha sonra valizlerini topladı, komutanları ve arkadaşlarıyla vedalaştı. Yüzleri gülen askerler, geride kalan silah arkadaşlarıyla zaman zaman duygusal anlar da yaşadı. Bavullarıyla birliklerinden çıkan askerler, ardından il jandarma komutanlığı önünde bavullarını fırlatarak sevinçlerini doyasıya yaşadı.

BURDUR

Kışlalarda vatani görevini tamamlayan askerler ellerindeki valizlerle otogarın yolunu tuttu. Burdur 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı Binbaşı Maruf Kışlası'ndan terhis olan Askerler " Allahımıza şükür ailemize kavuştuk. " dediler. Kışla'da 6 aylarını doldurup terhis olan askerler arkadaşlarıyla vedalaşıp birliklerinden ayrıldılar.

İZMİR

Bergama Askeri Garnizon Komutanlığı'nda görevli 169 asker erken terhis oldu. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Bergama Garnizon Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan 169 asker terhis belgelerinin imzalanmasının ardından, vatani borcunu ödeyerek terhis oldu. Terhis işlemleri tamamlanan askerler komutanları ile vedalaştıktan sonra terhis belgesini alarak görevini tamamladı. Erken terhis olmanın mutluluğu dile getiren askerler garajlara akın etti.

TOKAT

Tokat'ta erken terhis sevinci yaşayan askerler terminalde yoğunluk oluşturdu.  Askerlik sisteminin düzenleyen kanunun Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından askerlik süresinin 6 aya inmesi ile birlikte kışlalarda erken terhis sevinci yaşandı.Tokat'ta vatani görevini yapan askerlerden kimi 5 günü kimi 14 kimi ise 6 ay kala terhis oldu. 48. Piyade Alayı, Komando Taburu, İl Jandarma komutanlığında son kez içtimaya çıkan yüzlerce asker birliklerinden ayrıldı. Terhis evraklarını alan askerler valizlerini toplayarak Tokat Belediyesi şehirlerarası otobüs terminalinin yolunu tuttu. Yoğunluk yaşanan terminalde askerler arkadaşları ile vedalaşarak memleketlerine doğru yola çıktı. Yolcu otobüsü firmaları askerlerin taleplerine cevap vermek için seferlerinde ayarlama yaptı.

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