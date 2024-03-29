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29 Mart 2024 Cuma 08:48:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 08:48:00

"Kıskaç"a alındılar! 20 ilde FETÖ operasyonu: 70 şüpheli yakalandı

Kaynak: İHA

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20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı.

20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 ilde FETÖ'ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen "Kıskaç-11" operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını belirterek,"FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı operasyonlarla ilgili şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kıskaç-11' operasyonlarında şüphelilerin:

Örgütün sözde 'Emniyet Mahrem Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Etiketler : fetö operasyon şüpheli
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