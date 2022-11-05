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05 Kasım 2022 Cumartesi 09:05:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 09:05:00

Kış mevsiminde D vitamini eksikliğine dikkat

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Kansere ve kemik erimesine karşı koruyuculuğunun yanı sıra bağışıklığı da arttıran D vitamininin vücut için önemini anlatan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çakmak Sancar, pek çok kişide özellikle kış mevsiminde D vitamini eksikliği görüldüğünü söyleyerek, vitaminin vücutta depolanmasıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Kansere ve kemik erimesine karşı koruyuculuğunun yanı sıra bağışıklığı da arttıran D vitamininin vücut için önemini anlatan Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burcu Çakmak Sancar, pek çok kişide özellikle kış mevsiminde D vitamini eksikliği görüldüğünü söyleyerek, vitaminin vücutta depolanmasıyla ilgili bilgiler paylaştı. D vitamininin vücuttaki görevini anlatan Sancar, "D vitamini başlıca vücuttaki kalsiyum ve fosfor metabolizmasında görevli. Kalsiyumun bağırsaklardan geri emilimini artıyor. Böylece kemik dokudaki kalsiyum ve fosforun birikmesine katlı sağlıyor. En bilinen görevi bu olmakla birlikte D vitaminin çok daha önemli görevleri de var. O da vücudun bağışıklığını attırıcı etki göstermesidir. Vücudun bağışıklığını artırdığı için de birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor. Kalp ritmini düzenliyor. Kalp hastalıklarına ve kemik erimesine karşı da koruyucudur" dedi.

Etiketler : kanser güneş d vitamini
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