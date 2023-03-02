Kırşehir'den giden gönüllü öğretmenler depremzede çocuklara destek oluyor
Kaynak: AA
Kırşehir'den Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine giden gönüllü öğretmenler, depremzede çocuklara psikolojik destek veriyor.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Şubat'ta Türkoğlu ilçesine gönüllü olarak giden 6 rehberlik ve 3 özel eğitim öğretmeni, Balıkesir'den giden öğretmenlerden görevi devralarak çadırlarda oluşturulan mekanlarda çalışmaya başladı.
Öğrencilerin deprem psikolojisinden kurtulabilmesi için çeşitli etkinlikler yaparak psikososyal destek veren öğretmenler, çocukları okulların açılmasından sonra başlayacakları eğitim sürecine hazırlıyor.
Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 gönüllü öğretmenden oluşan ekibi de Malatya'ya gönderecek.
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