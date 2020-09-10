Kırşehir'de DEAŞ'a operasyon! 11 gözaltı

Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Kaynak: AA
Kırşehir'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda Irak uyruklu 11 kişi gözaltına alındı. 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Irak'ta terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin Kırşehir'de kaldıkları farklı adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda Irak uyruklu 11 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen 11 zanlı adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden bazılarının kısa süre önce yurda kaçak yollardan girdiği öğrenildi.
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