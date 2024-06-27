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27 Haziran 2024 Perşembe 17:18:00 - Güncelleme:27 Haziran 2024 Perşembe 17:18:00

Kirpikler ok gibi olacak!

Kaynak: GUNES.COM

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Eski zamanlarda bir kadının güzel olup olmadığı kirpik uzunluğundan anlaşılırmış. Günümüze kadar süren bu güzellik anlayışı ileri zamanda da devam edecek gibi gözüküyor. Maskara nasıl sürülür sorusunu cevaplayacak, kirpiğe iyi gelen serum ve yağları yanıtlayacağız… Kirpikleri uzatmanın altın kuralları haberimizde…

Kirpik deyip geçmeyin! Kirpikler; gözlerin ifadesini kuvvetlendiren, bakışlara derinlik katan aynı zamanda gözleri toz, sinek, böcek gibi zararlı etkilerden koruyan gözlerimizin muhafızlarıdır. Peki kirpikler nasıl uzar? Maskara nasıl sürülür? İşte kirpikleri dolgun ve hacimli göstermenin püf noktaları...

Serum kullanın

Cilt ve saç bakımı olduğu kadar kirpik bakımı da son derece önemlidir. Bu bakım için kirpik güçlendirici serumlardan faydalanabilirsiniz. Piyasada kirpik serumları bulabileceğiniz gibi, tatlı badem yağından da faydalanabilirsiniz. Eski maskaralarınızdan kalan bir maskara fırçasını iyice temizledikten sonra bu yağı uygulayabilirsiniz. Böylece kirpikleriniz gürleşecek ve uzayacak.

Maskaranızı doğru seçin

Her kirpik tipinin ihtiyacı farklıdır. Maskaralar da buna göre dizayn edilir. Kısa kirpikler için kirpikleri uzatma etkili, seyrek kirpikleri içinse yoğun gösteren maskaralar mevcut. Makyajınızın daha gösterişli olması için kirpiklerinizi doğru şekillendirmek çok önemli. Kirpiklerinizin ihtiyacını tespit ettikten sonra kendiniz için doğru maskaranın hangisi olacağını seçmek daha kolay olacaktır.

Kirpiklerinizi koruyun

Kirpiklerinizin uzaması ve dökülmemesi için hava almaları gerekir. Bu yüzden maskara sürdükten sonra mutlaka temizlemelisiniz. Uykudan önce ayıracağınız yalnızca beş dakika, kirpiklerinizin daha sağlıklı olmasına ve daha gür görünmesine katkı sağlar.

Baz uygulayın

Kirpiklerinizi kıvırdıktan sonra ve maskaranızı kullanmadan önce kirpiklerinize bir kat baz sürebilirsiniz. Bu maskara bazları, kirpiklerinizin hem daha yoğun hem daha uzun görünmesini hem de daha rahat temizlenmesini sağlar.

Maskarayı doğru uygulayın

Maskarayı sürerken her zaman dipten uca doğru uygulama yapmanız gerekir. Kirpikleri tek tek ayırabilmek için zikzak hareketler yaparak sürebilirsiniz. Böylece kirpikleriniz çok daha dolgun görünecektir.

Etiketler : kirpik uzunluğu maskara kirpik serumu
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