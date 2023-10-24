Kırmızıyla geçen bir hayat

Bingöl Yedisu'nun Güzgülü Köyü'nde yaşayan 78 yaşındaki Nafiye Caz, 10 yaşındayken gördüğü, "yaşlı ve sakallı bir kişinin ölene kadar kırmızı kıyafet giymesini söylediği" rüyanın etkisiyle 68 yıldır tüm giysilerinde kırmızıyı tercih ediyor.

Kazağından çorabına, hırkasından başörtüsüne, eteğinden ayakkabısına kadar giysilerinde kırmızıdan vazgeçmeyen ve yörede "kırmızılı kadın" olarak bilinen Nafiye Teyze, belden aşağısı ve sol kolu felç olmasına rağmen sevdiği renkten vazgeçmiyor.