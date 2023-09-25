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25 Eylül 2023 Pazartesi 08:40:00 - Güncelleme:25 Eylül 2023 Pazartesi 08:40:00

Kırmızı ve gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı ve gri kategoride aranan 2 teröristin, Şırnak ve Diyarbakır'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehitlerin kanının yerde kalmadığını, etkisiz hale getirilen teröristlerin 9 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi ve 21 güvenlik görevlisinin yaralanması olaylarına katıldıklarını belirtti.

Operasyonu gerçekleştiren emniyet ve jandarma personelini tebrik eden Bakan Ali Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle." ifadelerini kullandı.

OPERASYONA İLİŞKİN BİLGİ

Yerlikaya, Şırnak Güçlükonak ilçesi kırsalında J-SİHA desteğinde Şırnak Jandarma Komutanlığı, JOPER, JÖH ve jandarma komando karma timlerinin katılımıyla "Şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Operasyon kapsamında "Terörden Arananlar" listesinde kırmızı kategoride aranma kaydı bulunan sözde Botan sorumlusu ve aynı zamanda sözde Gabar eyalet sorumlusu olarak faaliyet yürüten "Ercan Serhat" kod isimli Reis Gültüran, çıkan çatışmada silahı ile birlikte sağ ele geçirildi.

Teröristin Şırnak'ta 2016-2022 yılları arasında 7 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve 20 güvenlik görevlisinin yaralandığı 7 eylemin talimatını verdiği tespit edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda da JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda bir terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Teröristin "Agit Berxwedan" kod isimli Habib Karakoç olduğu ve "Terörden Arananlar" listesinde gri kategoride aranma kaydı bulunduğu belirlendi.

Teröristin geçmişteki faaliyetlerine yönelik yapılan inceleme sonucunda da Diyarbakır ve Muş'ta 2012-2022 yılları arasında 2 güvenlik görevlisinin şehit edildiği ve bir güvenlik görevlisinin yaralandığı 6 eyleme katıldığı tespit edildi.

Etiketler : ali yerlikaya şırnak diyarbakır operasyon terörist
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