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18 Mayıs 2021 Salı 22:38:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2021 Salı 22:38:00

Kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin kırmızı kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında, Jandarma SİHA/ İHA, JÖH ve Komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 10 Milyon TL'ye kadar ödülle "kırmızı" kategoride aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarınrı vererek birçok vatandaşın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu belirtildi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Diyarbakır iç güvenlik
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