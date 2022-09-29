Teröre 3'lü operasyon! Hainin işbirlikçiler yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey kadrolarının etkisiz hale getirilmesi için Suriye ve Irak'taki teröristleri yakın takibe aldı. MİT tarafından kurulan özel ekip, terör örgütünün son dönemde Türkiye'deki orman yangınları ve şehir merkezlerinde gerçekleştirdiği eylemlerde yer alan üst düzey lider kadrolara yönelik hem yurtiçi hem de yurt- dışında titiz bir çalışma yürüttü. Türkiye, Irak ve Suriye'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterip eylemlere katıldığı, örgütün orman yangınlarını çıkaran 'ateşin çocukları' yapılanmasında sözde sorumlu olan ve yeni kadrolar kazandırdığı belirlenen, kırmızı listedeki "Şilan Emgihan" kod adlı Sabah Oğur'un Irak'tan Suriye'ye geçtiği tespit edildi.

PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı gençlik topluluğu yönetiminde de yer aldığı belirtilen Sabah Oğur'un tam konumunun Halep'in Şeyh Maksut bölgesi olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

KARDEŞİ 2010'DA İMHA EDİLDİ

Terörist Oğur, operasyonda etkisiz hale getirildi. Birçok eylemin talimatını veren teröristin kardeşi PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Zahra Oğur'un da 2010'da TSK tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

12 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi. Öte yandan MSB, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 1'i PKK/YPG-PYD mensubu 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

HAİNİN İŞBİRLİKÇİLERİ YAKALANDI

Mersin'deki polisevine terör saldırısını düzenleyen iki teröristten Kandil'in bombacısı PKK'lı Dilşah Ercan ile bağlantılı 22 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Polis memuru Sedat Gezer'in son nefesine kadar çatışıp şehit olduğu Mersin polisevine düzenlenen terör saldırısında PKK'lı 2 kadın teröristi etkisiz hale getirmek için bekçilerinde büyük mücadele ettiği ortaya çıktı. Bir bekçinin silahıyla müdahale anı ve teröristlerin bombayı patlatmalarının ardından olay yerindeki bir aracın alevler içinde kalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Olayın ardından teyakkuza geçen Mersin polisi, kimliği tespit edilen PKK'lı Dilşah Ercan ile bağlantılı çok sayıda kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Bakan Akar, gazi çocuklarıyla bir araya geldi.

BAKAN AKAR: GEREĞİ YAPILACAK

POLİSEVİ SALDIRISI SURİYE'DE PLANLANDI

Mersin'deki saldırının Suriye'de organize edildiğini belirten Milli Savunma Bakanı Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına gereği yapılacaktır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanlığında Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Mezitli'deki saldırı hakkında konuşan Bakan Akar, "Mehmetçik karşısında Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde duramayan hain teröristlerin, alçakların bu saldırıları Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz. Yeri ve zamanı geldiğinde bu saldırıları yapanların altyapısına, üstyapısına, bunlara mutlaka gereği yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

MASUMLARIN VEBALİ VAR

Yunanistan'ın provokatif eylem ve söylemleri ile yayılmacı, saldırgan politikalarına devam ettiğini belirten Akar, şunları söyledi: "Yunanistan'ın her türlü haksız, hukuksuz tutumuna ve eylemine, mütekabiliyet kapsamında sahada ve masada gerekli karşılığı bugüne kadar verdik, bundan sonra da vereceğimiz bilinmelidir. Tarih, Yunan siyasilerin uydurmalarını değil, insanları ölüme terk ettiklerini ve ellerine bebeklerin kanının bulaştığını yazacaktır. Masum insanların vebali, Yunan siyasilerin boynundadır. Aklıselim sahibi Yunanlara bir kez daha samimi çağrımız; aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl yöntemlerle, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ve karşılıklı diyalog yoluyla çözülebilmesi için diyalog masasına gelmesidir."

Bedrettin Gündeş'in sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ilişkisini açıkça ortaya koyuyor.

CHP'Lİ BELEDİYEDE DAİRE BAŞKANINA TERÖR GÖZALTISI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş ve 17 belediye personelinin aralarında olduğu 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda Bedrettin Güneş ve bazı şüpheliler gözaltına alındı. 31 Mart yerel seçimini kazanan CHP'li Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yatan HDP'li Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdi. Gündeş'in geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa götüren Metin İnce ile bağlantısı ortaya çıktı.