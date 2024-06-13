Kırmızı ışıkta geçerken motosiklet çarptı
Kaynak: IHA
Kadıköye'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kazanın ardından vücudunda hafif sıyrıklar oluşan kadın, motosiklet sürücüsüne tepki gösterdi. İşte o anlar...
Kadıköy'de motosiklet kadına çarptı. O anlar kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, Bostancı sahil yolunda gerçekleşti.
Yayalara kırmızı ışık yandığı halde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosiklet çarpması üzerine savruldu.
Motosiklet sürücüsü, kırmızı ışık yandığını belirterek kendini savundu.
Olayın üzerine çevredekiler yaralı kadının yardımına koştu.
Yaşanan kaza, kask kamerasında saniye saniye kaydedildi.